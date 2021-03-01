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В сургутском аэропорту спасли лисенка с капканом на лапе

Общество, 14:29 13 марта 2021

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Раненого лисенка с капканом на лапе обнаружили на парковке аэропорта в Сургуте, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Кинолог аэропорта Андрей Кипоренко вместе с коллегами освободили животное и в специальной переноске передали ветеринару. "Зверек и не сопротивлялся, вел себя спокойно и дружелюбно", - отмечается в сообщении.

Выяснилось, что лисенку еще нет и года. Сейчас малыш находится у частного специалиста, после лечения его отпустят в лес.

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# аэропорт Сургут , лиса

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