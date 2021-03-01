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Корейские автомобили стали самыми угоняемыми в России в начале года

Общество, 15:19 13 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Корейские автомобили "Hyundai" и "Kia", а также японская "Toyota" стали лидерами по числу угонов в феврале 2021 года, сообщает РИА Новости.

Также среди часто угоняемых страховщики отметили бренды "Range Rover", "Lexus", "Mercedes-Benz" и конкретные модели "Mitsubishi Outlander", "Skoda Rapid", "Toyota Land Cruiser 200", "BMW X6", "Infiniti QX80".

"В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima. А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris - неизменные участники подобных рейтингов", - прокомментировал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

По словам директора департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александра Харагезова, ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные транспортные средства.

В страховой компании "РЕСО-Гарантия" указали, что основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где у страховщика самые большие портфели по автострахованию. В "Росгосстрахе" больше всего страховых случаев по риску "угон" зафиксировали в северной столице.

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# страхование , угон

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