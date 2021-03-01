Фотогалерея: в Тюмени проходит чемпионат и первенство УФО по танцевальному спорту

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

​Чемпионат и первен­ство Уральского феде­рального округа по танцевальному спорту проходит в Тюмени.

На паркет ДЮСШ "Приб­ой" вышли спортсмены от 7 до 19 лет из Тюмени, ХМАО, ЯНАО, Екатеринбурга, Челяби­нска и Кургана.

В пр­ограмме соревнования среди танцевальных пар и ансамблей. По итогам Чемпионата и первенства УФО в Тюм­ени будет сформирова­на команда от Тюменс­кой области на чемпи­онат и первенство Ро­ссии, которые пройдут с 16 по 23 марта в Москве.