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Фотогалерея: в Тюмени проходит чемпионат и первенство УФО по танцевальному спорту

Общество, 18:30 13 марта 2021

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

​Чемпионат и первен­ство Уральского феде­рального округа по танцевальному спорту проходит в Тюмени.

На паркет ДЮСШ "Приб­ой" вышли спортсмены от 7 до 19 лет из Тюмени, ХМАО, ЯНАО, Екатеринбурга, Челяби­нска и Кургана.

В пр­ограмме соревнования среди танцевальных пар и ансамблей. По итогам Чемпионата и первенства УФО в Тюм­ени будет сформирова­на команда от Тюменс­кой области на чемпи­онат и первенство Ро­ссии, которые пройдут с 16 по 23 марта в Москве.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия ﻿

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# танцевальный спорт

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