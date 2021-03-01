Фотогалерея: в Тюмени проходит чемпионат и первенство УФО по танцевальному спорту
Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по танцевальному спорту проходит в Тюмени.
На паркет ДЮСШ "Прибой" вышли спортсмены от 7 до 19 лет из Тюмени, ХМАО, ЯНАО, Екатеринбурга, Челябинска и Кургана.
В программе соревнования среди танцевальных пар и ансамблей. По итогам Чемпионата и первенства УФО в Тюмени будет сформирована команда от Тюменской области на чемпионат и первенство России, которые пройдут с 16 по 23 марта в Москве.