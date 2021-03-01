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Сияющую каплю установили в Бердюжье

Общество, 12:01 15 марта 2021

личный архив Любови Эрли | Фото: личный архив Любови Эрли

Переливающуюся инсталляцию "Бердюжье - капелька России" в виде капли, которую держат заботливые руки, установили в центре села. Пока она единственная в регионе. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета по строительству и ЖКХ администрации района Любовь Эрли.

"Арт-объект получился очень символичным, ведь Бердюжье – озерный край. Маленькая, но очень важная капелька в составе большой страны", - сказала она.

Рождалась инсталляция непросто, добавила она, саму каплю отлили на заводе в Краснодаре, кольцо с надписью – в Омске, собирали всю конструкцию у подрядчика в Ишиме. Еще в 2020 году провели электричество через прокол для оформления специальной подсветки.

Результат получился впечатляющим – днем солнечные лучи и дуновение ветра колышат пайетки на капле, и она становится яркой и живой. А освещение делает ее заметной и красивой даже ночью.

Капля размером четыре на четыре с половиной метра расположилась на перекрестке четырех улиц: Свердлова, Ленина, Чкалова и Карла Маркса, видно ее со всех сторон. Жители Бердюжья с удовольствием фотографируются на фоне инсталляции и выкладывают результаты в соцсети.

"У нас в селе установили стелу "Бердюжье – капелька России". Внутри нее жизнь каждого жителя нашей малой родины большой России! Мы гордимся своим селом!" - подписали фото на своей страничке ребята из команды КВН "Дети райцентра".

С приходом тепла, пояснили в администрации, планируется более выигрышно поправить подсветку у арт-объекта и разбить цветник.

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Инна Кондрашкина

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# арт-объект , Бердюжье , символ

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