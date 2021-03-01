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В Тюменской области работает горячая линия о финансовых услугах

Общество, 18:20 15 марта 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Горячую линию по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг проводит 15 и 16 марта управление Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство.

Получить консультацию экспертов можно по телефонам: 8 (3452) 20-22-89, 8 (3452) 69-67-79. Часы работы горячей линии - с 9 до 18 часов. Перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут.

Задать вопросы можно также в Консультационном центре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по телефону 8 (3452) 68-48-94. Часы работы - с 8 до 17 часов. Перерыв с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления. Номера телефонов здесь.

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# Управление Роспотребнадзора

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