Авиасообщение с тобольским Заболотьем откроют 1 мая

| Фото: авиакомпания Utair, архив | Фото: авиакомпания Utair, архив

Сезонное авиасообщение с тобольским Заболотьем начнется с 1 мая, что на 22 дня раньше, чем в 2020 году, сообщает администрация Тобольского района.

Составлен график движения вертолетов по маршруту Тобольск-Ишменево-Иземеть-Ачиры-Тобольск. В этом году по просьбе жителей Ачирского сельского поселения добавили еще три рейса. Теперь их 44.

"Жители труднодоступных территорий также обратились с просьбой пересмотреть расписание рейсов и начать авиасообщение пораньше. Мы проработали этот вопрос. Полеты в Ачиры начнутся с 1 мая. В 2020 году вертолеты в Заболотье начали летать 23 мая", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Билеты на рейс пассажиры смогут приобретать за 15 дней до вылета.