В Ишиме представят премьерный спектакль театра абсурда

| Фото: Ишимский Театр во ВКонтакте | Фото: Ишимский Театр во ВКонтакте

Премьеру спектакля по одноименной пьесе эпатажного испанского драматурга Фернандо Аррабаля "Пикник" в жанре театра абсурда на военную тематику представят ишимскому зрителю в День театра 27 марта. Сейчас полным ходом идут репетиции. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный режиссер народного театра Данил Султанов.

По сюжету, рассказал он, молодой солдат попадает на войну, неважно, какую и куда, не все ли равно, она вечна. Все действо разворачивается на поле боя, куда родители приехали на пикник к воюющему сыну с корзинками для еды, кружевным зонтиком и патефоном. Семейную идиллию нарушает солдат вражеской армии. И выясняется, что солдаты обеих сторон не хотят войны. Есть ли шанс выйти из нее без потерь, покажут актеры. Для тех, кто не читал произведения, кульминация станет полной неожиданностью.

"Этот спектакль – посыл к миру, чтобы люди учились выстраивать диалоги, чтобы не было слишком поздно. Мы приглашаем вас на наш спектакль – смешной и страшный, нежный и беспощадный. Пока не поздно, пока можно всего лишь играть о войне", - подчеркнул режиссер.

Сложность в том, добавил он, что для репетиций каждый раз приходится выставлять декорации, баррикады и другой реквизит. Кроме того, из постоянного состава взрослой труппы в постановке задействованы всего два человека, остальных играют два старшеклассника, студент и участники детской театральной студии "Чердак".

"Ребята молодые, неравнодушные, думаю, что все получится эмоционально, громко, ярко", - отметил Данил Султанов.

Актеры надеются премьерной антивоенной постановкой привлечь в театр в том числе молодых людей от 20 до 35 лет. Режиссер заметил, что из-за пандемии люди стали реже посещать театр, несмотря на соблюдение всех мер безопасности, но выразил надежду, что тематика пьесы и обновленный актерский состав всколыхнут зрительский интерес и вернут аудиторию.

Инна Кондрашкина