Народное голосование по выбору имени для аэропорта в Тобольске стартует в конце марта

Фото: оперативный штаб Тюменской области Фото: оперативный штаб Тюменской области

Архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Пётр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов вошли в шорт-лист имен для народного голосования #ТобольскОкрыляет по наименованию тобольского аэропорта. Такое решение приняла городская Общественная палата.

Лонг-лист и шорт-лист имен, внесенных историческим советом Тобольска, координационным советом по развитию внутреннего туризма, общественными деятелями города, а также Общественной палатой Тобольского района, поддержавшей проведение народного голосования, были представлены на общем собрании членов Общественной палаты Тобольска 15 марта.

В лонг-лист вошли 16 имен, но одно - Дмитрия Менделеева - совет Общественной палаты исключил, так его именем уже назван аэропорт Тюмени. Пять имен, которые будут вынесены на народное голосование по наименованию аэропорта, члены Общественной палаты Тобольска выбрали тайным голосованием.

Народное голосование по наименованию тобольского аэропорта пройдет с 29 марта по 10 апреля 2021 года.