Ярмарка инвестиций пройдет в Тюмени
Ярмарка инвестиций в рамках форума по развитию сельского предпринимательства "НеГород" пройдет в Тюменском технопарке 26 марта с 14 до 16 часов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.
На ярмарке инвестиций предприниматели смогут получить обратную связь от экспертов, внести корректировки в свой проект до встречи с инвестором, презентовать свой проект инвесторам и найти инвестиции на выгодных условиях.
Соискателям нужно подать заявку до 19 марта и пройти онлайн-подготовку.
Для потенциальных инвесторов организаторы отобрали более 1 тыс. заявок, обучили и подготовили более 100 участников.
Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.