Ярмарка инвестиций пройдет в Тюмени

| Фото: Ярмарка инвестиций.Тюмень ВКонтакте | Фото: Ярмарка инвестиций.Тюмень ВКонтакте

Ярмарка инвестиций в рамках форума по развитию сельского предпринимательства "НеГород" пройдет в Тюменском технопарке 26 марта с 14 до 16 часов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

На ярмарке инвестиций предприниматели смогут получить обратную связь от экспертов, внести корректировки в свой проект до встречи с инвестором, презентовать свой проект инвесторам и найти инвестиции на выгодных условиях.

Соискателям нужно подать заявку до 19 марта и пройти онлайн-подготовку.

Для потенциальных инвесторов организаторы отобрали более 1 тыс. заявок, обучили и подготовили более 100 участников.

Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.