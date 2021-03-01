  • 16 марта 202116.03.2021вторник
  • USD73,2317
    EUR87,3508
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюмени бесплатно и анонимно протестируют на ВИЧ у ТРЦ "Премьер"

Общество, 13:53 16 марта 2021

Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте | Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте

Жителям Тюмени предлагают пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пункт мобильного тестирования будет работать 17 марта у ТРЦ "Премьер", сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Также сдать анонимный анализ можно будет 24 марта у железнодорожного вокзала и 31 марта у ТРЦ "Солнечный".

Пункт мобильного тестирования работает с 13 до 16 часов. За это время все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.

Кроме этого медики проконсультируют горожан о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах профилактики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВИЧ , тестирование , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 16.03.2021Тюменские кардиологи спасли двухмесячного ямальца с пороком сердца
14:50 16.03.2021Тюменские волонтеры улучшают городские пространства
14:38 16.03.2021Наурыз в Голышмановском округе встретят ярмаркой, конными скачками и народными играми
14:27 16.03.2021Две женщины и трое мужчин скончались от COVID-19 в Тюменской области