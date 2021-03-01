Жителей Тюмени бесплатно и анонимно протестируют на ВИЧ у ТРЦ "Премьер"

| Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте | Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте

Жителям Тюмени предлагают пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пункт мобильного тестирования будет работать 17 марта у ТРЦ "Премьер", сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Также сдать анонимный анализ можно будет 24 марта у железнодорожного вокзала и 31 марта у ТРЦ "Солнечный".

Пункт мобильного тестирования работает с 13 до 16 часов. За это время все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.

Кроме этого медики проконсультируют горожан о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах профилактики.