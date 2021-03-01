Тюменские охотники отчитываются о своих трофеях в личном кабинете

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более двух тысяч тюменских охотников подали сведения о своих трофеях через онлайн-сервис. Возможность подать сведения о добытых охотничьих ресурсах, не выходя из дома и не посещая МФЦ, появилась вместе с "Личным кабинетом охотника" на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

"Процедура подачи сведений через онлайн-сервис занимает несколько минут, - отмечено в сообщении. – В "Личном кабинете охотника" при нажатии кнопки "Подать отчет" (на разрешении) происходит переход на форму подачи сведений о фактической добыче, которая предзаполняется необходимыми сведениями согласно разрешению. Охотнику необходимо только проставить дату добычи, количество добытых ресурсов, иные данные, если они предусмотрены отчетностью. За несвоевременную подачу сведений предусмотрена административная ответственность".

Раньше заполненный раздел разрешения с соответствующей информацией необходимо было своевременно сдать в МФЦ либо направить по почте в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Личный кабинет охотника позволяет получить интерактивную персонифицированную информацию о заявках на участие в распределении разрешений, о выданных разрешениях, о штрафах, ограничениях, ссылки на государственные услуги в сфере охоты и основные новости. Для получения доступа к личному кабинету необходимо в разделе "Персональная информация" в личном кабинете портала услуг Тюменской области заполнить информацию об охотничьем билете. Госохотдепартамент Тюменской области призывает охотников опробовать все возможности нового сервиса.