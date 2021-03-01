17 марта в Тюмени небольшой снег, переменная облачность

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Минус 6 - минус 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 17 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег в первую половину дня. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. После 14 часов направление изменится на западное.

Атмосферное давление повышенное - 760-762 мм рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 45 минут. Долгота дня 11 часов 57 минут.

Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера