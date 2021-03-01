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В Тюмени начали выпускать газету "Свободное дыхание"

Общество, 12:37 17 марта 2021

Областной противотуберкулёзный диспансер

Первый выпуск специализированного печатного издания "Свободное дыхание" издан в Тюмени для медицинских работников, пациентов и жителей региона, которые заботятся о своем здоровье, сообщает Областной противотуберкулезный диспансер.

Газету посвятили ситуации с заболеваемостью туберкулезом в регионе, мероприятиям ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, новостям фтизиатрического сообщества, очеркам о врачах. Выпуск профинансировали из средств Ассоциации фтизиатров Тюменской области, членами которой является большинство докторов Областного противотуберкулезного диспансера.

В редакционную коллегию газеты вошли врачи-фтизиатры, представители диспансера и департамента здравоохранения Тюменской области. Главным редактором газеты "Свободное дыхание" стала член Союза журналистов России Наталья Тимофеева.

Газета распространяется бесплатно в медицинских организациях Тюменской области, электронная версия размещена на сайте Областного противотуберкулезного диспансера.

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# газета , туберкулез , фтизиатры

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