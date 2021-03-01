"Русский по пятницам" стартует в Тюмени 19 марта

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Первое занятие курсов по подготовке к Тотальному диктанту "Русский по пятницам" пройдет в Тюмени 19 марта. Встреча начнется в 19 часов в "Точке кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142), сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Всего запланировано четыре очных занятия - 19 и 26 марта, 2 и 9 апреля. На каждом из них будут диктовать фрагмент из произведения автора текста Тотального диктанта-2021 Дмитрия Глуховского. Тюменцы напишут под диктовку текст и разберут трудные случаи орфографии и пунктуации. Также педагоги напомнят о правилах русского языка, которые пригодятся на диктанте 10 апреля.

Количество мест ограничено, поэтому для участия в курсах "Русский по пятницам" необходимо зарегистрироваться по ссылке. Наличие маски обязательно.