Долг по налогам жителей Тюменской области за 2020 год составил 1,4 млрд рублей

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Жители Тюменской области остались должны бюджету более 1,4 млрд рублей после уплаты имущественных налогов за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Тюменской области.

За два месяца текущего года задолженность снизилась на 170 млн рублей или на 11%.

В ведомстве напомнили, что после наступления срока уплаты, за каждый день просрочки по уплате имущественных налогов начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Это означает, что помимо начисленной суммы налога, должникам придется уплатить и пени.

В отношении образовавшейся задолженности, налоговыми органами региона применяется комплекс мер принудительного взыскания, в том числе направление исполнительного документа по месту работы должника для удержания из заработной платы, в кредитные организации и службу судебных приставов, которая, в свою очередь, имеет право наложить арест на имущество гражданина и ограничить его выезд за пределы Российской Федерации.

Проверить информацию о задолженности можно в онлайн-режиме через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и на едином портале государственных услуг, в банкоматах по ИНН, в МФЦ, либо в налоговой инспекции.