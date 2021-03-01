Большинство россиян прививаются от COVID-19 из-за страха за свое здоровье

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

41,5-45% респондентов опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф в социальных сетях поставили прививку от коронавируса, потому что устали бояться за свое здоровье.

Вторым по популярности мотиватором для вакцинации стало желание путешествовать без ограничений, так ответили 39-42,5% опрошенных. 29-34% привились по причине доверия к отечественным вакцинам. Желание увидеться с родными и друзьями изъявили 11-15% респондентов.

Жительница Тюмени Галина Колова прошла два этапа вакцинации в первой половине февраля, чтобы поскорее повидаться с мамой, которая живет в Ишиме.

"Мы не виделись целый год. Сама я переболела в первую волну в мае 2020 года в средне-легкой степени, с пневмонией и долгим восстановлением. Мама входит в группу риска, у нее гипертония и сахарный диабет второй группы, ее вакцинировали раньше. Но я не хотела рисковать ее здоровьем и тоже решила сначала привиться. Поэтому как только открыли запись, сразу встала в очередь. Через неделю меня вызвали по телефону в поликлинику, а 8 марта мы с мамой наконец-то обнялись, расплакались и почти всю ночь проговорили", - рассказала она.

Инна Кондрашкина