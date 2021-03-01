В Тюмени на одну ночь перекроют дорогу к аэропорту Рощино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок улицы Ямская по направлению к аэропорту Рощино в Тюмени перекроют с 00 до 6 часов 18 марта. Об этом сообщается в официальной группе проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги в Тюменской области" во ВКонтакте.

Временные неудобства связаны со строительно-монтажными работами по устройству П-образной опоры на автомобильной дороге "Тюмень – аэропорт".

Объехать участок можно по улице Владимира Полякова. Водителей просят быть внимательными и следить за знаками объезда.