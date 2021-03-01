В Тюмени обменяются опытом организаторы детского отдыха России, Турции, Китая, США и Венесуэлы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители 15 регионов России, а также специалисты из Турции, Китая, США и Венесуэлы стали участниками открытого областного семинара организаторов детского отдыха, который стартовал 18 марта в "Олимпийской ребячке" в Тюмени.

Участников семинара приветствовал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

"Ваше участие в семинаре свидетельствует о внимании к тюменскому опыту. Мы всегда готовы принимать гостей, делиться своими наработками. Уверен, что встреча профессионалов станет началом конструктивного диалога в планировании совместного преобразования, обсуждения путей развития детского отдыха", - сказал он.

Приоритетной задачей семинара Андрей Степанов назвал определение оптимальных условий, которые диктует нам сегодняшняя ситуация. Он пожелал участникам продуктивной работы, успехов, совместных интересных решений, долгосрочного сотрудничества в организации отдыха и оздоровления детей.

Открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: Драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров" будет проходить три дня. Своим опытом поделятся специалисты из регионов России, а также из зарубежных стран. Среди них – представители международного содружества лагерей, общественных организаций, органов власти, надзорных ведомств, организаций отрасли отдыха и оздоровления населения.

Помимо образовательной программы, участников ждет работа спортивной площадки с мастер-классами. Пройдет экспертная площадка "Опыт Тюменской области", на которой раскроют темы поддержки семей с детьми, вопросы актуализации воспитательного потенциала отцов, инклюзивные аспекты отдыха и оздоровления.

Любовь Голышева