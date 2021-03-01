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В Тюмени обменяются опытом организаторы детского отдыха России, Турции, Китая, США и Венесуэлы

Общество, 12:40 18 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители 15 регионов России, а также специалисты из Турции, Китая, США и Венесуэлы стали участниками открытого областного семинара организаторов детского отдыха, который стартовал 18 марта в "Олимпийской ребячке" в Тюмени.

Участников семинара приветствовал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

"Ваше участие в семинаре свидетельствует о внимании к тюменскому опыту. Мы всегда готовы принимать гостей, делиться своими наработками. Уверен, что встреча профессионалов станет началом конструктивного диалога в планировании совместного преобразования, обсуждения путей развития детского отдыха", - сказал он.

Приоритетной задачей семинара Андрей Степанов назвал определение оптимальных условий, которые диктует нам сегодняшняя ситуация. Он пожелал участникам продуктивной работы, успехов, совместных интересных решений, долгосрочного сотрудничества в организации отдыха и оздоровления детей.

Открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: Драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров" будет проходить три дня. Своим опытом поделятся специалисты из регионов России, а также из зарубежных стран. Среди них – представители международного содружества лагерей, общественных организаций, органов власти, надзорных ведомств, организаций отрасли отдыха и оздоровления населения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Помимо образовательной программы, участников ждет работа спортивной площадки с мастер-классами. Пройдет экспертная площадка "Опыт Тюменской области", на которой раскроют темы поддержки семей с детьми, вопросы актуализации воспитательного потенциала отцов, инклюзивные аспекты отдыха и оздоровления.

Любовь Голышева

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# Андрей Степанов , детский отдых , Олимпийская Ребячка

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