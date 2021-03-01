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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жительница Ялуторовска перевела на неизвестный счет 99 тыс. рублей

Происшествия, 17:01 17 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего жительницу Ялуторовска, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

23-летней девушке на телефон позвонил незнакомец и представился генеральным директором организации, где она работает. Мужчина попросил ее оплатить баннеры, которые должен привезти менеджер рекламного агентства. Сотрудница выполнила указание и перевела на указанный счет около 99 тыс. рублей. Позже девушка связалась с руководством из областного центра, которое оказалось не в курсе покупки наружной рекламы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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