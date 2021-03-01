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Автопарк ГИБДД Тюменской области пополнили новые Škoda Octavia

Общество, 16:26 17 марта 2021

Полиция Тюменской области ВКонтакте

15 новых патрульных автомобилей ДПС Škoda Octavia пополнили автопарк ГИБДД Тюменской области. Они поступили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба главка.

Транспортные средства обладают повышенной проходимостью. Оснащены видеорегистраторами, громкоговорителями и радиостанцией.

Новые автомобили получили сотрудники ДПС Тюмени, Тюменского района.

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# автомобили , ГИБДД , ДПС , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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