Автопарк ГИБДД Тюменской области пополнили новые Škoda Octavia
Полиция Тюменской области ВКонтакте
15 новых патрульных автомобилей ДПС Škoda Octavia пополнили автопарк ГИБДД Тюменской области. Они поступили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба главка.
Транспортные средства обладают повышенной проходимостью. Оснащены видеорегистраторами, громкоговорителями и радиостанцией.
Новые автомобили получили сотрудники ДПС Тюмени, Тюменского района.