Посетители выставки MITT узнали об уникальном составе тюменской минеральной воды и оценили ее вкус

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменскую минеральную воду высоко оценили гости крупнейшей международной туристической выставки MITT, которая проходит в Москве.

Об этом рассказала специалист Агентства туризма и продвижения Тюменской области Яна Бугаева.

"Вода нравится посетителям. Она соленая, вкусная и необычная. Люди хвалят. Мы рассказываем посетителям выставки о наших минеральных источниках, термальных водах. Посетители узнают от нас об уникальном составе минеральной воды, о том, что ее начали применять в косметологии", – добавила она.

Также за стойкой гостям выставки рассказывают о преимуществах отдыха на горячих источниках Тюменской области. Яна Бугаева отмечает, что многие хотят приехать в наш регион, чтобы отдохнуть.

Событие проходит в выставочном центре "Крокус экспо" в Москве. Выставка продлится до 18 марта.

Инна Пахомова