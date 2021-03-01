Посетители выставки MITT узнали об уникальном составе тюменской минеральной воды и оценили ее вкус
Тюменскую минеральную воду высоко оценили гости крупнейшей международной туристической выставки MITT, которая проходит в Москве.
Об этом рассказала специалист Агентства туризма и продвижения Тюменской области Яна Бугаева.
"Вода нравится посетителям. Она соленая, вкусная и необычная. Люди хвалят. Мы рассказываем посетителям выставки о наших минеральных источниках, термальных водах. Посетители узнают от нас об уникальном составе минеральной воды, о том, что ее начали применять в косметологии", – добавила она.
Также за стойкой гостям выставки рассказывают о преимуществах отдыха на горячих источниках Тюменской области. Яна Бугаева отмечает, что многие хотят приехать в наш регион, чтобы отдохнуть.
Событие проходит в выставочном центре "Крокус экспо" в Москве. Выставка продлится до 18 марта.
Инна Пахомова