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Федоткин назвал основные задачи, стоящие перед руководством Росгвардии по Тюменской области

Общество, 17:29 17 марта 2021

управление Росгвардии по Тюменской области Евгений Федоткин | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Основные усилия в управлении Росгвардии по Тюменской области направлены на обеспечение безопасности граждан, общественного порядка, поддержание боевой готовности подразделений дислоцированных на территории Тюменской области.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Федоткин, назначенный на должность президентом Российской Федерации 2 января 2021 года. Ранее он занимал должность начальника управления Росгвардии в Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

"Все подразделения Росгвардии выполняют поставленные задачи на высоком уровне. Управление Росгвардии по Тюменской области в 2020 году заняло 1 место в рейтинге подразделений по УФО, приложу все силы, чтобы не снизить эти результаты, ведь любой руководитель стремится повысить эффективность подразделений, которые он возглавляет", - добавил он.

На данный момент Евгений Федоткин проводит рабочие встречи с руководителями федеральных органов исполнительной власти, главами муниципальных образований, осуществляет рабочие поездки в территориальные подразделения Росгвардии. По его словам встречи проходят продуктивно, обсуждаются вопросы по взаимодействию в части возложенных на Росгвардию задач.

Евгений Федоткин родился в Алтайском крае. В 1992 году с отличием окончил Ачинское военное авиационное училище, в 2003 году — Тюменский юридический институт МВД России, в 2007 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Женат, воспитывает четверых детей.

С 1992 по 1993 год он служил в гвардейском морском ракетоносном авиационном полку КТОФ МО. С 1994 по 2016 год проходил службу в ОМОН УМВД России по ХМАО в Нижневартовске, Сургуте в должностях командир оперативного взвода, начальник штаба, заместитель отряда, командир ОМОН. Осенью 2016 года приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации был назначен начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ирина Шемякина

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# безопасность , ОМОН , рейтинг , Росгвардия

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