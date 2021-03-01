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Введение платных парковок поможет справиться с транспортным коллапсом, уверены в администрации Тюмени

Общество, 16:35 18 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свободные парковки появятся в квадрате улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской в Тюмени, сообщает администрация Тюмени.

В городе не первый год реализуют проект единого парковочного пространства. Он предусматривает поэтапный переход 6 тыс. машиномест на платный режим работы. Сегодня Тюмень находится на первом из трех этапов.

Для определения мест, где необходим платный паркинг, провели научное исследование. Специалисты ТИУ замеряли степень автомобильной загруженности центральных улиц в разное время суток. Учитывались время стоянки машин и условия, при которых движение может быть безопасным.

На основе этих данных сформировали перечень улиц, где введение платных парковок должно помочь справиться с транспортным коллапсом.

"Если в день мы наблюдаем около 70 эвакуированных машин, очевидно, что людям негде парковаться даже на короткое время. В местах, где уже работают платные паркинги, транспортная ситуация более спокойная. Но, чтобы получить полный эффект от реализации проекта по единому парковочному пространству, необходимо пройти все три этапа. Постепенный переход сделан для удобства горожан. Важно качественно проинформировать автомобилистов, дать четкую инструкцию по использованию и предложить несколько способов оплаты", – сказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

Всего в городе действуют восемь муниципальных парковок, где организовано 582 места.

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# Алексей Санник , парковки , Тюменьгортранс

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