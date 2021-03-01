В Тюмени продолжается реконструкция домов из зоны ЧС

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В Тюмени находится 17 домов, которые оказались в зоне ЧС. Реконструкция в каждом из них находится на разном этапе, сообщает администрация города.

Жителям третьего и четвертого подъездов дома № 95 по ул. 50 лет ВЛКСМ, где осенью 2020 г. произошел взрыв газа, ничего не угрожает. Они вернулись в свои квартиры через две недели после взрыва. В первом и втором подъездах проведены противоаварийные работы, но эта часть дома закрыта для проживания. На данный момент проект реконструкции здания находится на согласовании.

В доме по ул. Фабричной, 22, строители уже полностью отремонтировали инженерные сети в подвале, санузлы и душевые с одной стороны дома, общие кухни, провели усиление фундамента, заменили часть его кладки, стены на лестничных площадках и в общих коридорах выровняли и покрыли свежей краской.

По ул. Фабричной, 20а к работам приступили позже. Ремонт в местах общего пользования в самом разгаре. Подрядчики провели усиление фундамента и установили на внутренние стены здания маяки, чтобы следить за статикой дома.

В доме по ул. Одесской, 20, начал отходить облицовочный слой кирпичной кладки. Специализированная организация провела общее обследование дома, которое показало, что он находится в ограниченно работоспособном состоянии. Подрядчики провели противоаварийные мероприятия. К концу мая готовится проект проведения работ, после чего будет начат ремонт.

В доме № 6/2 по ул. Олега Антонова в ремонте нуждается часть фасада и балконные плиты перекрытия, инженерные сети, подвал. Сейчас готовится проект, в скором времени приступят к ремонту.