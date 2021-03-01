Выставка "Образ. Символ. Знак" откроется в тюменском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "Образ. Символ. Знак" откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 24 марта. Проект стал первым опытом сотрудничества тюменского музея и Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге, сообщает учреждение.

Гости увидят более 110 предметов, представляющих разные религиозные традиции, – православие, ислам, иудаизм, буддизм и другие религии и верования.

Выставка "Образ. Символ. Знак" откроется в рамках национального проекта "Культура".