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Награда в миллион объявлена за сведения о телефонных мошенниках

Общество, 19:04 18 марта 2021

alfawanted.ru | Фото: alfawanted.ru

Награду в 1 млн рублей выплатит Альфа-Банк тому, чьи сведения помогут полиции раскрыть мошеннический колл-центр или поймать работающих там преступников, сообщает финансовое учреждение.

Банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет найти телефонных самозванцев.

Проект конфиденциален - банк не опубликует ничьих имен. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника - тогда банк свяжется с клиентом и выплатит награду.

Альфа-Банк официально приглашает всех российских коллег присоединиться к охоте на мошенников. "Проблема очень масштабная и угрожает клиентам всех банков, в одиночку никто ее не решит", - говорится в сообщении.

Подробно об участии в программе можно узнать здесь.

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# Альфа-Банк , мошенничество

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