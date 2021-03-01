Вакцинация от коронавируса стала самым популярным обращением жителей Тюменской области на госуслугах

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции стала самым популярным обращением жителей Тюменской области на госуслугах с 1 по 15 марта 2021 г. Всего за это время через платформу "Госуслуги. Решаем вместе" обработано 1 тыс. 600 запросов, сообщает Центр управления регионом.

За аналогичный период в феврале вопросов было менее 1 тыс. 300 обращений. Сотрудники тюменского ЦУРа выявили Топ-5 тем, с которыми обращаются граждане.

На первом месте - вакцинация от коронавирусной инфекции. Наибольшее количество вопросов тюменцы задают о вакцинации от Covid-19 (92% от общего числа вопросов), специалисты ответили на 1 тыс. 522 запроса. Вторая строчка - дворы и территории общего пользования. Пришло 34 обращения. Третья - автомобильные дороги. На эту тему поступило 29 запросов. На четвертой позиции - многоквартирные дома. Вопросы о проблемах многоэтажек через госуслуги решали 14 жителей. Замыкает пятерку - горячее питание для младшеклассников. Восемь жителей региона обращались на госуслуги с этим вопросом.

Три темы рейтинга объединяет одна общая проблема – уборка снега. В 2021 г. выдалась снежная зима, которая заставляет дорожников трудиться усерднее.

"ЦУР Тюменской области в начале марта часто фиксировал запросы от жителей по уборке снега: просили проконтролировать работу управляющих компаний во дворах, обратить внимание на работу дорожных служб в муниципалитетах и селах, напоминали о "забытых" или плохо убранных дорогах в населенных пунктах региона. По подсчетам наших аналитиков, в самую снежную неделю весны, с 4 по 11 марта, жители области направили 100 жалоб, посвященных очистки дорог от снега и наледи. Работа по этим обращениям не прекращалась даже в выходные", – говорит руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.