  • 21 марта 202121.03.2021воскресенье
  • USD74,1390
    EUR88,4330
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Строительная готовность будущего производства МАН в Тобольске составляет более 50%

Экономика, 17:09 21 марта 2021

ЗапСибНефтехим

Монтаж компрессорной установки для подачи атмосферного воздуха завершен на строительной площадке будущего завода по производству малеинового ангидрида, на территории "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. Общая строительная готовность будущего производства МАН составляет более 50%, сообщает пресс-служба компании.

Компрессорная установка предназначена для сжатия атмосферного воздуха перед его подачей в блок синтеза МАН и будет расположено в специально построенном здании.

Кроме компрессорного агрегата и блока синтеза строящийся завод по производству МАН будет включать: узел абсорбции, узел регенерации, узел десорбции, узел генерации пара, склад твердого МАН, а также собственную подстанцию, аппаратную и градирню.

На стройплощадке в настоящий момент смонтировано более 90% металлоконструкций, 90% оборудования и 50% технологических трубопроводов. Все работы ведутся в соответствии с обеспечением безопасности и здоровья сотрудников в условиях мировой пандемии COVID-19.

Сырьём для выпуска малеинового ангидрида послужит производимый "ЗапСибНефтехимом" бутан. Создание современного производства МАН также создаст дополнительные возможности для развития отечественных отраслей: строительства, автомобилестроения, лакокрасочных материалов и других.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , малеиновый ангидрид , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 21.03.2021Строительная готовность будущего производства МАН в Тобольске составляет более 50%
17:49 20.03.2021В "Транснефть – Сибирь" тушили условный пожар в резервуарном парке ЛПДС "Каркатеевы"
13:10 20.03.2021Вдохнуть атмосферу Парижа и Петербурга в тюменское левобережье планирует московский архитектор
11:56 20.03.2021Вознесенский архитектурный ансамбль воссоздаст уникальный колорит Тюмени XVI века