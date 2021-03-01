Строительная готовность будущего производства МАН в Тобольске составляет более 50%

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

Монтаж компрессорной установки для подачи атмосферного воздуха завершен на строительной площадке будущего завода по производству малеинового ангидрида, на территории "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. Общая строительная готовность будущего производства МАН составляет более 50%, сообщает пресс-служба компании.

Компрессорная установка предназначена для сжатия атмосферного воздуха перед его подачей в блок синтеза МАН и будет расположено в специально построенном здании.

Кроме компрессорного агрегата и блока синтеза строящийся завод по производству МАН будет включать: узел абсорбции, узел регенерации, узел десорбции, узел генерации пара, склад твердого МАН, а также собственную подстанцию, аппаратную и градирню.

На стройплощадке в настоящий момент смонтировано более 90% металлоконструкций, 90% оборудования и 50% технологических трубопроводов. Все работы ведутся в соответствии с обеспечением безопасности и здоровья сотрудников в условиях мировой пандемии COVID-19.

Сырьём для выпуска малеинового ангидрида послужит производимый "ЗапСибНефтехимом" бутан. Создание современного производства МАН также создаст дополнительные возможности для развития отечественных отраслей: строительства, автомобилестроения, лакокрасочных материалов и других.