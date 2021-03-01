В Ишиме автоинспекторы и приставы выявили нарушителей и должников

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более 600 автомобилей было проверено, 41 нарушение Правил дорожного движения выявлено в ходе ходе мероприятий "Профилактика" и "Должник" в Ишиме.

Среди нарушений – отсутствие водительского удостоверения, нарушение правил пользования ремнями безопасности, нарушение правил перевозки детей, непредоставление пешеходам преимущества на "зебре", проезд на запрещенный сигнал светофора.

"При участии Федеральной службы судебных приставов с использованием комплекса "Кордон" установлено девять водителей, не оплативших штрафы вовремя. Автоинспекторы составили на должников административные материалы, судебные приставы составили шесть актов описи имущества должников о взыскании кредитов на общую сумму 130 тысяч рублей, на три автомобиля и три мобильных телефона наложен арест", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.