Визитная карточка Тобольска отмечает 350-летие

| Фото: ТИАМЗ | Фото: ТИАМЗ

Прямской взвоз, давно ставший одной из визитных карточек Тобольска, в 2021 г. отмечает юбилей: три с половиной века назад здесь была построена первая деревянная лестница, сообщает Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН.

Название Прямской, по словам кандидата исторических наук Анны Татарниковой, произошло от слова прямить, поскольку Троицкий мыс, по которому взвоз проходит, долгое время выпрямляли, чтобы сделать подъем из нижней, подгорной части города в верхнюю, нагорную, более удобным. У Прямского взвоза есть и другие, менее распространенные, названия: Софийский, Торговый, Базарный.

Софийским взвоз называли в связи с тем, что его верхняя часть примыкала к Софийско-Успенскому собору, а Торговым и Базарным – так как по нему можно было спуститься в нижний посад, где располагалась Базарная площадь с многочисленными торговыми рядами.

Первоначально взвоз выглядел как обычная грунтовая дорога, которую во время дождей становилась непроходимой. В 1671 году здесь возвели первую деревянную лестницу. А почти век спустя, в связи с постепенным разрушением склонов лога, по проекту "драгунского полку прапорщика" Якова Уксусникова была возведена новая лестница длиной около четырехсот метров.

"Однако уже в восьмидесятых годах XVIII века городским властям пришлось укрепить склоны верхней части взвоза кирпичными подпорными стенами, - рассказала Анна Татарникова. - Проект по укреплению верхних склонов предположительно принадлежал губернскому архитектору Александру Гучеву, автору генерального плана развития Тобольска. В результате получилось солидное и монументальное инженерное сооружение: каждая стена протянулась на 110 метров, а высота их в самой высокой части составила 14,6 метра".

Работы по усилению подпорных стен проводились и в течение XIX века. Кроме того, в середине этого же столетия вдоль обновлённой деревянной лестницы были высажены первые деревья.

"Благодаря подпорным стенам взвоза удалось не допустить осадки фундамента Софийско-Успенского собора и стоящей рядом звонницы, и, тем самым, сохранилось в целости величественное здание главного храма Сибири", - подчеркнула тобольский учёный. – А уже в наши дни проводился комплекс мероприятий по восстановлению и реконструкции Прямского взвоза, и в результате использования современных решений наш исторический взвоз стал популярным объектом городской туристической инфраструктуры".