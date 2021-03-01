Президент Международного содружества лагерей оценил работу Тюменской области по организации отдыха детей

| Фото: "Ребячья Республика" во ВКонтакте | Фото: "Ребячья Республика" во ВКонтакте

В международном лагерном движении Тюменская область позиционируется как серьезный и ответственный организатор детского отдыха.

Об этом заявил президент Международного содружества лагерей, эксперт из Турции Фахреттин Гозет на открытом областном семинаре по организации детского отдыха, который проходит в Тюмени.

"В Тюменской области сильное лагерное движение, как и в целом в России. Регион активно участвует во всех мероприятиях, приезжает на них большими командами. А те семинары, которые организуют здесь, почти всегда проходят с участием зарубежных коллег", - сказал он.

Фахреттин Гозет отметил и то, что в России функционируют более 40 тыс. детских лагерей. И в их числе - четыре самых больших в мире лагеря. По его словам, ни одно правительство не поддерживает лагерное движение так, как российское.

"Я приезжаю в вашу страну уже 23-й раз. За это время посетил много лагерей на территории разных субъектов Российской Федерации и знаю, что они могут принимать, в том числе, зарубежных детей. Качество программ не уступает американским или канадским. Поэтому наша задача – продолжить сотрудничество", - подчеркнул он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Говоря о положении в мире, он добавил, что лагерное движение понесло значительный ущерб из-за пандемии. В то же время, в ряде стран принято решение о продолжении работы лагерей, потому что и власти, и родители осознают их важность для развития подрастающего поколения.

Фахреттин Гозет выразил надежду, что дальнейшее международное сотрудничество продолжится. Группы детей и вожатых из разных стран смогут отдыхать за рубежом и обмениваться опытом.

"В Турции мы каждый год, кроме последнего, принимали детей из России, включая Тюменскую область, вожатых из "Артека" и "Орленка". Также отправляли своих вожатых, которые работали, в том числе, в Тюмени. Поэтому думаю, что если никаких препятствий не будет, то мы будет этому способствовать и дальше", - добавил он.

Любовь Голышева