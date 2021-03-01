Автодром отменяется: изменения в экзамене на водительские права вступают в силу с 1 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена проводиться не будет. Изменения в Правила проведения экзаменов на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2021 г, сообщает ГАИ.

Курсантов автошкол сразу направят для экзаменовки в условия реального дорожного движения.

"Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств, - отмечают госавтоинспекторы. - Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях".

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.

Госавтоинспекция готова компетентно разъяснить волнующие граждан подробности реформы. Все желающие могут направлять свои вопросы по теме на адрес электронной почты ekzamengibdd@gmail.com с 19 марта и до 21 часа (мск) 21 марта. При этом желательно указать данные автора вопроса (имя и фамилию), регион проживания.