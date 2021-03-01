  • 19 марта 202119.03.2021пятница
  • USD73,6582
    EUR88,1173
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Территория Гилевской рощи в Тюмени откроется для всех желающих с 20 марта

Общество, 19:45 19 марта 2021

Фото: Росводоканал Тюмень

Территорию лесопарка Гилевская роща откроют для всех желающих с 20 марта. Соответствующее решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуации под председательством заместителя главы Тюмени Петра Вагина 19 марта.

Площадку для выгула собак привели в порядок. Рабочие очистили стволы деревьев от ила, убрали мусор и восстановили размытую дренажную систему.

Рощу очистили, качество воздуха соответствует всем нормам. На месте разлива установили ограждение, восстановительные работы продолжаются. Независимые эксперты оценили и выдали заключение по зеленым насаждениям. Поваленные деревья убрали.

Уже разработан и внедряется комплексный план восстановительных мероприятий.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что компания "Росводоканал Тюмень" предприняла все меры для исключения негативных последствий технологического инцидента в будущем.

Напомним, что 11 марта в Гилевской роще произошло обрушение одного из канализационных коллекторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Гилевская роща , канализация , места отдыха , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 19.03.2021Новый снегоболотоход "Хищник" испытывают в Тобольском районе
19:45 19.03.2021Территория Гилевской рощи в Тюмени откроется для всех желающих с 20 марта
18:29 19.03.2021Дом ишимских пенсионеров бесплатно подключили к сетям газоснабжения
18:26 19.03.2021Мокрый снег, гололед и ветер обещают синоптики жителям Тюменской области