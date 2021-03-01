Территория Гилевской рощи в Тюмени откроется для всех желающих с 20 марта
Территорию лесопарка Гилевская роща откроют для всех желающих с 20 марта. Соответствующее решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуации под председательством заместителя главы Тюмени Петра Вагина 19 марта.
Площадку для выгула собак привели в порядок. Рабочие очистили стволы деревьев от ила, убрали мусор и восстановили размытую дренажную систему.
Рощу очистили, качество воздуха соответствует всем нормам. На месте разлива установили ограждение, восстановительные работы продолжаются. Независимые эксперты оценили и выдали заключение по зеленым насаждениям. Поваленные деревья убрали.
Уже разработан и внедряется комплексный план восстановительных мероприятий.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что компания "Росводоканал Тюмень" предприняла все меры для исключения негативных последствий технологического инцидента в будущем.
Напомним, что 11 марта в Гилевской роще произошло обрушение одного из канализационных коллекторов.