Территория Гилевской рощи в Тюмени откроется для всех желающих с 20 марта

Фото: Росводоканал Тюмень Фото: Росводоканал Тюмень

Территорию лесопарка Гилевская роща откроют для всех желающих с 20 марта. Соответствующее решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуации под председательством заместителя главы Тюмени Петра Вагина 19 марта.

Площадку для выгула собак привели в порядок. Рабочие очистили стволы деревьев от ила, убрали мусор и восстановили размытую дренажную систему.

Рощу очистили, качество воздуха соответствует всем нормам. На месте разлива установили ограждение, восстановительные работы продолжаются. Независимые эксперты оценили и выдали заключение по зеленым насаждениям. Поваленные деревья убрали.

Уже разработан и внедряется комплексный план восстановительных мероприятий.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что компания "Росводоканал Тюмень" предприняла все меры для исключения негативных последствий технологического инцидента в будущем.

Напомним, что 11 марта в Гилевской роще произошло обрушение одного из канализационных коллекторов.