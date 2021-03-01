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Дом ишимских пенсионеров бесплатно подключили к сетям газоснабжения

Общество, 18:29 19 марта 2021

АО «Газпром газораспределение Север» | Фото: АО «Газпром газораспределение Север»

Дом семьи инвалидов в Ишиме подключили к сетям газоснабжения благодаря содействию АО "Газпром газораспределение Север".

Долгое время пожилая пара отапливала дом дровами, что доставляло огромные трудности людям с ограниченными возможностями, пояснили в пресс-службе компании. Хозяйка дома давно прикована к инвалидному креслу, а глава семьи серьезно болен.

"Мы рассмотрели обращение пенсионеров и совместно с администрацией Ишима нашли возможность газифицировать их дом. Муниципалитет предоставит субсидию на компенсацию затрат на покупку необходимого специализированного газового оборудования", - прокомментировала директор Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" Наталья Гультяева.

Предприятие считает благотворительность одним из важных направлений деятельности и помогает общественным организациям инвалидов, ветеранов войн, образовательным учреждениям, учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациям здравоохранения и религиозным организациям.

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# благотворительность , Газпром газораспределение Север , инвалиды , Ишим , пенсионеры

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