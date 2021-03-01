Дом ишимских пенсионеров бесплатно подключили к сетям газоснабжения

| Фото: АО «Газпром газораспределение Север» | Фото: АО «Газпром газораспределение Север»

Дом семьи инвалидов в Ишиме подключили к сетям газоснабжения благодаря содействию АО "Газпром газораспределение Север".

Долгое время пожилая пара отапливала дом дровами, что доставляло огромные трудности людям с ограниченными возможностями, пояснили в пресс-службе компании. Хозяйка дома давно прикована к инвалидному креслу, а глава семьи серьезно болен.

"Мы рассмотрели обращение пенсионеров и совместно с администрацией Ишима нашли возможность газифицировать их дом. Муниципалитет предоставит субсидию на компенсацию затрат на покупку необходимого специализированного газового оборудования", - прокомментировала директор Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" Наталья Гультяева.

Предприятие считает благотворительность одним из важных направлений деятельности и помогает общественным организациям инвалидов, ветеранов войн, образовательным учреждениям, учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациям здравоохранения и религиозным организациям.