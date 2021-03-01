Тюменцам расскажут про ялтинский театр Чехова

| Фото: Артемий Романов | Фото: Артемий Романов

Цикл открытых лекций "Театры мира" запустил центр татарской культуры в Тюмени, сообщает Тюменская область сегодня.

Спикером выступает руководитель местной театральной студии, актер и режиссер Ринат Гарифуллин. На следующей тематической встрече он расскажет слушателям об истории ялтинского театра имени А. П. Чехова. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Крымская весна".

"Чехов посвящал ялтинскому театру свои постановки, свои пьесы, можно сказать, был его завсегдатаем. В основном там ставили именно чеховские произведения, включая великую "Чайку". История театра интересная, трагическая. В 1900 году здание сгорело: пьяный артист уснул и забыл погасить свечку", - рассказал Ринат Гарифуллин.

Впоследствии театр пережил еще один пожар, а с 1996 года оказался бесхозным. Новый театр открылся для зрителей только в 2008 году, в 2015 в нем провели очередную реконструкцию. С тех пор театр ежегодно становится площадкой для различных культурных событий, кинофестивалей и музыкальных концертов.

Лекция, посвященная ялтинскому театру, состоится 23 марта. Точное время ее проведения опубликуют в группе центра татарской культуры во ВКонтакте. Вход свободный.