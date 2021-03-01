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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 76 человек заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:20 20 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76 человек заболели COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявили 9 тыс. 632 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 279 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 728 человек, в Санкт-Петербурге - 899, в Московской области - 651.

В Свердловской области выявили 161 случай, в Челябинской области - 141, в Ханты-Мансийском автономном округе - 82, в Курганской области - 48, на Ямале - 24.

Всего на сегодняшний день в России насчитывается 4 млн 447 тыс. 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 94 тыс. 659 летальных исходов, выздоровели 4 млн 60 тыс. 652 человека.

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