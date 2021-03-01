Шопинг делает россиян счастливее

| Фото: ТРЦ "Кристалл" Тюмень | Фото: ТРЦ "Кристалл" Тюмень

62 процента россиян становятся счастливее после покупок, сообщает РИА Новости.

По результатам исследования, приобретение одежды, обуви или сумок улучшает настроение 40 процентов опрошенных. 35 процентов выбрали покупку гаджетов или техники, а еще 26 процентов — аксессуаров для дома и товары для хобби. Новые книги вызывают позитивные эмоции у 21 процента россиян. Меняет настроение в лучшую сторону и покупка растений, шоколада, украшений и косметики, однако меньше всего респондентов радуют спорттовары.

Получают удовольствие от покупки товаров 40 процентов участников опроса, а еще 21 процент любит искать интересные товары на сайтах магазинов и маркетплейсах.

Самым приятным моментом при покупке товаров респонденты назвали уведомление о готовности к выдаче или передачу курьеру. Кроме того, россияне отметили и важность получения купона на скидку при добавлении товара в корзину.