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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Срок хранения заказных писем и посылок - ограничен, напоминает Почта РФ

Общество, 12:41 21 марта 2021

Фото: УФПС Тюменской области

Срок хранения внутренних и международных посылок, отправлений EMS и крупногабаритных почтовых отправлений составляет 15 дней. Почтовые переводы и письменная корреспонденция, в том числе, мелкие пакеты хранятся в отделении 30 дней. Отправления с пометками "Судебное" и "Административное" – 7 дней, напомнили в пресс-службе УФПС Тюменской области.

"На сайте или в мобильном приложении Почты России можно заказать доставку отправления домой. Простая электронная подпись позволит получить отправление без заполнения бумажного извещения по коду из СМС. Срок хранения регистрируемых почтовых отправлений можно продлить на срок до 2 месяцев со дня поступления в отделение, - добавили в ведомстве.

Оформить заявку на платное хранение может не только тот, кому адресовано послание, но и доверенное лицо. Для этого необходимо обратиться в свое почтовое отделение с документами, удостоверяющими личность, пишет "Мегатюмень".

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