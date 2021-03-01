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Чтобы выехать за границу, тюменец оплатил уголовный штраф

Общество, 10:12 21 марта 2021

twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Чтобы не остаться без загранпоездки, тюменец оплатил уголовный штраф за коррупционное преступление, сообщает ФССП по Тюменской области.

В отношении гражданина, 1982 года рождения, в УФССП России по Тюменской области возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа за коррупционное преступление.

Мужчина 1982 года рождения дал взятку сотруднику полиции в размере 15 тыс. рублей. Дело дошло до суда, где его признали виновным и назначили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Решение суда он не спешил исполнять и судебный пристав вынес постановление о запрете на выезд за пределы РФ. Это побудило должника выплатить всю сумму штрафа, а также 15 тыс. рублей исполнительского сбора.

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# судебные приставы , штрафы

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