Чтобы выехать за границу, тюменец оплатил уголовный штраф

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Чтобы не остаться без загранпоездки, тюменец оплатил уголовный штраф за коррупционное преступление, сообщает ФССП по Тюменской области.

В отношении гражданина, 1982 года рождения, в УФССП России по Тюменской области возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа за коррупционное преступление.

Мужчина 1982 года рождения дал взятку сотруднику полиции в размере 15 тыс. рублей. Дело дошло до суда, где его признали виновным и назначили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Решение суда он не спешил исполнять и судебный пристав вынес постановление о запрете на выезд за пределы РФ. Это побудило должника выплатить всю сумму штрафа, а также 15 тыс. рублей исполнительского сбора.