В Тюменской области начались проверки готовности лесничеств к пожароопасному сезону

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Внеплановые проверки готовности к пожароопасному сезону пройдут в Тюменской области с 22 по 26 марта, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по УФО.

Они коснутся трех лесничеств на самых горимых территориях. Специалисты проверят технику и противопожарное оборудование, оценят подготовленность персонала к тушению лесных пожаров.

В эти же дни подобные проверки пройдут в Курганской и Челябинской областях, с 29 марта по 2 апреля – в Свердловской области, с 5 по 9 апреля – в ХМАО-Югре, с 12 по 16 апреля – на Ямале.