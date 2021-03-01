Тюменская область по итогам 2020 года вошла в десятку регионов с высокими отраслевыми зарплатами

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Тюменская область вошла в десятку регионов с самыми высокими отраслевыми зарплатами в 2020 году.

В самой доходной отрасли региона средняя заработная плата составляет 132 тыс. рублей. В первую десятку, как свидетельствует рейтинг, составленный аналитиками РИА Новости, также входят Чукотский и Ненецкий автономные округа, Мурманская и Магаданская области, Камчатский край.

Явным лидером по уровню заработной платы, по оценке аналитиков, стала Сахалинская область. Согласно статистике, на Сахалине в отрасли добычи нефти и газа чистая средняя зарплата составляет почти 400 тысяч рублей в месяц — это в два раза большее, чем самая доходная отрасль в Москве и в три раза больше, чем вторая по величине зарплаты отрасль Сахалина (профессиональная и научная деятельность). Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей — относительно новой технологией для России.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тыс. рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в IT-сфере — 179 тыс. рублей в месяц и в оптовой торговле (154 тыс. рублей). Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тыс. рублей.

Санкт-Петербург расположился на четвертом месте, с максимальным результатом в 161 тыс. рублей в месяц в отрасли IT. Так же, как и в Москве, в северной столице России хорошие зарплаты в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге отрасль "Профессиональная и научная деятельность". Таким образом, все лидеры — это оба крупнейших города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующихся на рыболовстве.

Результаты исследования свидетельствуют, что среди 85 проанализированных субъектов федерации в 20 самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если смотреть более детально, то в основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.

Второй отраслью с высокими зарплатами стала "Профессиональная и научная деятельность", которая в 16 регионах дает самые высокие заработки. Она включает в себя аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и другие. Причем в двух субъектах федерации самые высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих областях — наиболее обеспеченные работники.

Также высокими заработками могут похвастаться работники финансовой сферы, в основном это работники банков.

Аналитики обращают внимание на то, что в 2020 году усилила позиции отрасль "Здравоохранение". По итогам 2019 года лишь в трех регионах эта отрасль занимала третье место в топ-3 отраслей с самыми высокими зарплатами, то есть в масштабах страны работники медицины не могли похвастаться высокими заработками. А в текущем рейтинге в 12 субъектах федерации здравоохранение входит в топ отраслей с высокими зарплатами, причем в пяти регионах отрасль "Здравоохранение" — вторая по уровню зарплат.

Такой прогресс стал возможен, поскольку в отельных субъектах федерации, согласно официальной статистике, зарплаты медиков в среднем выросли на 30-40%. В целом на фоне пандемии во многих регионах зарплаты медиков стали одними из самых высоких.

Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет. При этом наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться, и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе, считают эксперты.