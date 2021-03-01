Повышение эффективности производства обсудили специалисты СИБУРа и "Газпром нефти" в Тобольске

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Представителями компаний СИБУР и "Газпром нефть" обменялись опытом на стратегической сессии в Тобольске, сообщает ЗапСибНефтехим.

Участники мероприятия обсудили возможности повышения эффективности производств, преимущества применения энергоэффективного проектирования и цифровых инструментов.

Для сотрудников "Газпром нефти" организовали экскурсию на промышленную площадку "ЗапСибНефтехима", чтобы они смогли увидеть высокотехнологичное производство полиэтилена и полипропилена, передовое оборудование и цифровые инструменты, применяющиеся для обеспечения надежности и повышения эффективности работы крупнейшего нефтехимического комплекса России.

Отдельный блок деловой повестки посвятили вопросам организации обучения персонала. Представители "Газпром нефти" посетили в центре "СИБУРИНТЕХ" учебные лаборатории, полигоны для практических занятий и мастерские СИБУРа, оборудованные тренажерными комплексами от мировых производителей умных технологий и решений.