Повышение эффективности производства обсудили специалисты СИБУРа и "Газпром нефти" в Тобольске
Представителями компаний СИБУР и "Газпром нефть" обменялись опытом на стратегической сессии в Тобольске, сообщает ЗапСибНефтехим.
Участники мероприятия обсудили возможности повышения эффективности производств, преимущества применения энергоэффективного проектирования и цифровых инструментов.
Для сотрудников "Газпром нефти" организовали экскурсию на промышленную площадку "ЗапСибНефтехима", чтобы они смогли увидеть высокотехнологичное производство полиэтилена и полипропилена, передовое оборудование и цифровые инструменты, применяющиеся для обеспечения надежности и повышения эффективности работы крупнейшего нефтехимического комплекса России.
Отдельный блок деловой повестки посвятили вопросам организации обучения персонала. Представители "Газпром нефти" посетили в центре "СИБУРИНТЕХ" учебные лаборатории, полигоны для практических занятий и мастерские СИБУРа, оборудованные тренажерными комплексами от мировых производителей умных технологий и решений.