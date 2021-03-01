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В Тюменской области по нацпроекту в 2021 году отремонтируют почти 150 км дорог

Экономика, 14:44 22 марта 2021

admtyumen.ru

В 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланирован ремонт 123 объектов Тюменской области общей протяженностью 149,14 км.

Общественный совет при главном управлении строительства Тюменской области готов активно включиться в работу по контролю за ремонтными работами, выполняемыми в рамках этого проекта.

В 2020 году общественный совет, по словам заместителя председателя Александра Лейса, участвовал в приемке работ по Ирбитскому тракту, и в целом отмечал удовлетворительное качество выполненных дорожных работ.

"В последнее время при выполнении ремонта дорог все больше внимания уделяется безопасности пешеходов, а именно устройству тротуаров, - отметил он. – И радует тот факт, что дорожный ремонт приходит в деревни и села. Свежий асфальт сразу меняет настроение у жителей. Когда появляется новая дорога, люди, проживающие рядом, начинают задумываться и о подъездах к своим домам, меняется облик села в целом".

Тюменская область, сообщает Главное управление строительства, с 2019 года участвует в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а до этого два года принимала участие в федеральном проекте.

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# национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги

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