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Две крещенские купели подготовят в Тобольске

Общество, 12:47 14 января 2025

из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Две крещенские купели подготовят в Тобольске. Первую обустроят в районе ледовой переправы Тобольск - Бекерево через реку Иртыш. Вторую - в мкр-н Сумкино на озере Саускановском у "Транспортно-судоходной компании", рассказала глава города Петр Вагин.

Сейчас специалисты измеряют толщину льда на выбранных локациях. Главная задача – обеспечить безопасность. Традиционно у купелей организуют дежурство медбриагд, сотрудников ТОСЭР, МЧС, полиции и волонтеров. Для переодевания и согрева планируют установить палатки для мужчин и женщин.

"Прошу тоболяков, которые планируют участвовать в крещенских купаниях, серьезно подойти к этому мероприятию, оценить состояние своего организма и учесть наличие противопоказаний", - обратился к землякам Петр Вагин.

Он отметил, что в Тобольске праздник Крещения начнется с богослужения, после которого в 11 часов от Софийско-Успенского собора пойдет крестный ход.

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# крещенские купания , Петр Вагин , Тобольск

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