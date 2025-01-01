Две крещенские купели подготовят в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Две крещенские купели подготовят в Тобольске. Первую обустроят в районе ледовой переправы Тобольск - Бекерево через реку Иртыш. Вторую - в мкр-н Сумкино на озере Саускановском у "Транспортно-судоходной компании", рассказала глава города Петр Вагин.

Сейчас специалисты измеряют толщину льда на выбранных локациях. Главная задача – обеспечить безопасность. Традиционно у купелей организуют дежурство медбриагд, сотрудников ТОСЭР, МЧС, полиции и волонтеров. Для переодевания и согрева планируют установить палатки для мужчин и женщин.

"Прошу тоболяков, которые планируют участвовать в крещенских купаниях, серьезно подойти к этому мероприятию, оценить состояние своего организма и учесть наличие противопоказаний", - обратился к землякам Петр Вагин.

Он отметил, что в Тобольске праздник Крещения начнется с богослужения, после которого в 11 часов от Софийско-Успенского собора пойдет крестный ход.