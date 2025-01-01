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В Ишимском районе незаконно охотились на косуль

Происшествия, 13:20 14 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Незаконную добычу пяти особей косули сибирской выявили в Ишимском районе. Правоохранительные органы проводят по данному факту доследственную проверку, сообщает пресс-служба регионального Госохотдепартамента.

Всего в Тюменской области за период с 1 по 12 января сотрудники ведомства провели 117 выездов в охотничьи угодья в рамках постоянного рейда и 36 выездных обследований особо охраняемых природных территорий.

Среди нарушений: нахождение в охотничьих угодьях на механическом транспортном средстве с оружием в расчехленном состоянии; охота без разрешительных документов; охота загоном на копытных животных без специальной сигнальной одежды; транспортировка продукции охоты без отметки о добыче в разрешении, без заполненного отрывного талона.

Также в Ярковском районе произошло ДТП с участием косули сибирской.

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# косуля , незаконная охота

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