Три медали привезли тюменцы с чемпионата УФО по по пауэрлифтингу

| Фото: Федерация пауэрлифтинга Тюменской области | Фото: Федерация пауэрлифтинга Тюменской области

Второе общекомандное место среди юниоров заняли тюменцы на первенстве Уральского федерального округа по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле.

Сильнейших определили в двух возрастных категориях - среди участников 14-18 и 19-23 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Почётное второе место в младшей возрастной группе занял Степан Каргапольцев. Среди юниоров 19-23 лет медали высшего достоинства получили Самир Аширметов и Демьян Лукошков.