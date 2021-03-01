НКО Тюменской области напомнили об отчетности

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Некоммерческие организации должны до 15 апреля 2021 года сдать обязательные отчеты.

Некоммерческие организации оказывают большую поддержку государству в социальной сфере. Несмотря на это, уведомляет управление Минюста России по Тюменской области, НКО не освобождены от подготовки и сдачи обязательной отчетности. В отличие от коммерческих организаций, НКО обязаны отчитываться о своей деятельности в Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст РФ).

НКО в России разделены на три группы: общественные объединения (общественные организации и движения); НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; иные НКО (ассоциации, союзы, фонды, частные учреждения, автономные НКО).

Общественные объединения обязаны подать отчет в Минюст РФ о своих средствах и имуществе, полученных от иностранных источников, а также предоставить письмо о продолжении деятельности.

За НКО, выполняющие функции иностранного агента, контролирующие органы ведут наиболее пристальный надзор. Отчетность здесь сдается не в территориальное отделение Минюста, а исключительно в Минюст РФ.

Некоммерческие организации могут представить отчеты непосредственно в управление по адресу: Тюмень, ул. Володарского, 10 или отправить в виде почтового отправления с описью вложения, а также путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в интернете.

Формы отчетов размещены на сайте управления.