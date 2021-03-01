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Волонтеры ТюмГУ провели для ребят из Борковского реабилитационного центра весенний мастер-класс

Общество, 17:59 22 марта 2021

Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте

Мастер-класс о весне как волшебном времени года провели для ребят из Борковского реабилитационного центра волонтеры студенческого волонтерского отряда "Феникс".

Они научили детей создавать открытки на тему этого долгожданного сезона. По итогу каждый из участников получил собственную картину о весне. Куратор мастер-класса Данил Сырцев признался, что ему очень понравилось работать с детьми и объяснять, как делать объемные звезды. "Да, не все получалось с первого раза, но волонтеры нашего отряда старались помочь каждому ребенку во время всего творческого процесса", - пояснил он.

СВО "Феникс" входит в Лигу добровольцев ТюмГУ. Присоединиться к ним может любой желающий, подробности в сообществе.

Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте

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# Борковский детский дом , волонтеры , добровольцы , студенты , ТюмГУ

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