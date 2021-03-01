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ВОИ запустило опрос о правах инвалидов на бесплатную парковку

Общество, 13:44 23 марта 2021

Тюменское отделение ВОИ ВКонтакте | Фото: Тюменское отделение ВОИ ВКонтакте

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Опрос о реализации прав граждан с ограниченными возможностями на бесплатную парковку запустили во Всероссийском обществе инвалидов.

В региональном отделении ВОИ напоминают, что что с 1 июля 2020 года в силу вступило новое правовое регулирование в сфере парковочного пространства. Теперь для пользования льготными парковками инвалидам необходимо вносить данные о транспортном средстве в федеральный реестр. Также остается обязательным размещение на автомобиле знака "Инвалид".

Авторы опроса интересуются, к примеру, как часто человек с ОВЗ сталкивается с отсутствием парковочных мест для автотранспорта, перевозящего инвалидов в своем населенном пункте, насколько хорошо реализованы в городе или поселке права на бесплатную парковку, возникали ли проблемные ситуации с МВД во время парковки и так далее.

Результаты анкетирования помогут инициировать дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения. Пройти опрос можно по ссылке.⠀

Дарья Казакова

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# ВОИ , инвалиды , опрос , парковка

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