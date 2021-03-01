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Тюменцев приглашают стать наставниками конкурса #ТворитьДоброПросто

Общество, 14:06 23 марта 2021

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Стать наставником конкурса #ТворитьДоброПросто могут тюменцы, которые подадут заявку до 15 апреля. Основные требования к кандидатам - возраст старше 18 лет, наличие опыта в социальном проектировании и более трех лет стажа в добровольчестве.

Как сообщают в Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения Тюменской области, наставник будет проводить экспертные консультации, мотивационное сопровождение участников, помогать в поиске партнеров и расширении проекта, контролировать соблюдение сроков реализации проектов.

После подачи заявки с кандидатами свяжутся организаторы, чтобы назначить дату собеседования. После отбора будущих наставников ждет обучающий интенсив. Заявки нужно направлять на почту dobrointmn@gmail.com с пометкой "Заявка на участие в отборе наставников". Форма заявки и положение об отборе - по ссылке.

Дарья Казакова

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# благотворительность , добровольчество , наставничество

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